Пермский перевозчик оплатил 5 млн руб. за пользование чужими деньгами Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В Перми суд обязал бизнесмена, занимающегося пассажирскими перевозками, выплатить около 5 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. В межрайонном отделе судебных приставов в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено исполнительное производство. В итоге мужчина перечислил всю сумму задолженности на депозитный счёт УФССП. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Поясняется, что дело было возбуждено после того, как ИП, заключивший с департаментом дорог и транспорта администрации Перми договор на обслуживание автобусного маршрута № 13 сообщением «пл. Дружбы — м/н Нагорный», привлёк к работе 11 автобусов ещё одного бизнесмена, но выплачивать ему деньги за работу не спешил. Тогда обманутый предприниматель решил отстаивать свои права в суде и потребовал взыскать проценты за пользование средствами, которые принадлежали ему согласно договору уступки прав.

После возбуждения исполнительного производства должник был уведомлен о мерах принудительного исполнения, которые могут быть применены к нему в том случае, если он не исполнит законные требования судебного пристава в установленный законом срок. Опасаясь штрафных санкций, мужчина перечислил долг приставам. После перечисления денежных средств взыскателю исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением.

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