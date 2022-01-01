За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1396 новых случаев COVID-19 Два пациента с коронавирусом скончались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1396 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 398 жителей в возрасте 60 лет и старше. Два пациента с коронавирусом скончались.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Губахе, Чайковском, Кизеле, в Пермском, Краснокамском, Верещагинском, Суксунском, Чернушинском, Кудымкарском, Кунгурском, Бардымском, Юсьвинском, Куединском, Частинском, Нытвенском, Чусовском, Юрлинском, Большесосновском, Сивинском, Ильинском, Красновишерском, Лысьвенском, Соликамском, Гремячинском, Добрянском, Горнозаводском, Осинском, Очерском, Октябрьском, Александровском, Берёзовском, Гайнском, Ординском, Еловском, Чердынском, Уинском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 391 230. Скончавшихся от новой коронавирусной инфекции — 8871.

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