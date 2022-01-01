Суммарная задолженность организаций края превысила 1,3 трлн руб. Её просроченная составляющая — 48,4 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 1 июля суммарная задолженность по обязательствам организаций Пермского края (без учёта субъектов МСП) составила 1,33 трлн руб. Её просроченная составляющая — 48,4 млрд руб., или 3,6% от общей суммы задолженности. Такие данные приводит Пермьстат.

Также сообщается, что кредиторская задолженность организаций региона составляет 522,6 млрд руб. Из них просроченные платежи достигают 35,9 млрд руб. (6,9% от общей суммы кредиторской задолженности).

По сравнению с предыдущим месяцем сумма кредиторской задолженности уменьшилась на 10,4%, просроченные долги возросли на 7,6%. Просроченная кредиторская задолженность отмечена у 143 организаций края (15,6%).

В промышленном производстве объём кредиторской задолженности на 1 июля 2022 года составил 336,6 млрд руб., что ниже уровня предыдущего периода на 13,5%, сумма просроченной задолженности увеличилась на 9% и составила 30,6 млрд руб.

В структуре просроченной кредиторской задолженности края на долги организаций промышленного производства приходится 85,5%, в том числе 77,2% — задолженность организаций обрабатывающих производств.

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