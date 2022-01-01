Прибыль предприятий Прикамья выросла в 2,1 раза Сумма убытка нерентабельных организаций также увеличилась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, за январь-июнь 2022 года организациями Прикамья (без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений и организаций с численностью до 15 человек) получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 334,1 млрд руб. Это в 2,1 больше по сравнению с тем же периодом 2021 года.

В целом по краю 68,9% обследованных организаций за первые шесть месяцев года получили прибыль в объёме 349,7 млрд руб. (в 2,1 раза больше, чем год назад).

При этом на 49,2% увеличилась и сумма убытка нерентабельных организаций края. Она составила 15,5 млрд руб.

Организациями промышленного производства за указанный период также получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 319,2 млрд руб.

Доля прибыльных организаций в промышленности Прикамья составила 70,3%, их прибыль достигла 327,7 млрд руб. (в 2,2 раза больше, чем год назад).

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