Пермский военный институт через суд избавился от 5 т просроченной тушёнки Поделиться Твитнуть

ФКУ «Уральский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации» выиграл в суде дело против ООО «ФУД СЕРВИС» из Красноярска. Приговор приведён в исполнение. Об этом сообщили в УФССП по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что красноярская компания поставляет для Пермского военного института войск национальной гвардии РФ консервированное мясо. В ходе проверки выяснилось, что у части продукции истёк срок годности, о чём представители федерального казённого учреждения уведомили поставщика и потребовали заменить данную партию товара, но тот лишь прислал письмо с просьбой не производить утилизацию консервов. Некачественный товар продолжал храниться в помещениях учебного заведения, что и стало основанием для обращения в суд. Истец потребовал обязать ответчика осуществить вывоз товара. Суд данное требование поддержал.

Контроль исполнения приговора был передан в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Ситуация осложнялась тем, что должник находился в Красноярске, взыскатель в Екатеринбурге, а просроченное продовольствие в Перми. Благодаря взаимодействию межрегиональных подразделений ведомства вся просроченная тушёнка была вывезена со склада представителем должника.





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