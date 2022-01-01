Первоклассники Березников и Соликамска получили от «Уралкалия» подарки ко Дню знаний Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Уралкалий» направил около 1 млн руб. на подарки первоклассникам Березников и Соликамска. Настольную игру «Калийное путешествие» и пазлы «Уралкалий» 1 сентября получили более 3500 детей.

Для детей сотрудников компании, идущих в первый класс, в преддверии Дня знаний были организованы праздничные шоу-программы, переданы 800 подарочных сертификатов на канцелярские товары стоимостью 600 руб.

Ирина Константинова, директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— День знаний — ключевое событие для первоклассников, новый жизненный этап, полный удивительных открытий и впечатлений. Подарки и праздничная программа для детей сотрудников к 1 сентября — важная часть соцпакета «Уралкалия». Кроме того, компания традиционно делает подарки всем первоклассникам Березников и Соликамска. Наборы развивающих игр помогут детям ознакомиться с производством «Уралкалия» и существующими в компании профессиями.

По сообщению пресс-службы ПАО «Уралкалий»

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