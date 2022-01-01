Администрацию губернатора Прикамья покинула замглавы по макроэкономике и нацпроектам Должность может быть упразднена Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Замглавы администрации губернатора Пермского края по вопросам макроэкономики Ирина Макарова уволилась по собственному желанию. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Кандидатов, рассматриваемых на этот пост, в департаменте информационной политики не назвали.

По словам источника издания, знакомого с ситуацией, фактически полномочия замглавы администрации губернатора будет исполнять директор аналитического департамента Светлана Колесникова. Она и считается основным кандидатом на пост заместителя.

По другой версии, должность замглавы по нацпроектам и макроэкономике может быть упразднена, так как она потеряла актуальность после объединения аппарата краевого правительства с администрацией губернатора.

Ирина Макарова работала в должности заместителя главы администрации губернатора Прикамья с 1 марта 2021 года.

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