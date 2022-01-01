В последний день лета на Сылве в Пермском округе утонул человек Поделиться Твитнуть

Елена Бардукова

Несчастный случай на воде произошёл днём 31 августа на территории Сылвенского сельского поселения Пермского муниципального округа. В реке Сылве утонул человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Сигнал о происшествии поступил в 13:15. На место происшествия выезжали шесть человек личного состава и три единицы техники.

В МЧС снова призвали жителей Прикамья соблюдать меры безопасности на водоёмах.

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