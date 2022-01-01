В этом году в Пермском крае пройдут рекордные 1857 ярмарочных дней В первом полугодии выручка от реализованной фермерской продукции составила 4,9 млрд рублей Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края 31 августа под председательством губернатора Дмитрия Махонина был рассмотрен вопрос об организации сельскохозяйственных ярмарок.

Губернатор отметил, что развитие ярмарок является одной их приоритетных задач для краевого правительства. «Мы должны давать возможность местным фермерам реализовывать качественную продукцию, а населению, в свою очередь, приобретать её по приемлемым ценам. Для этого увеличиваем число ярмарочных дней. Кроме того, планируем продолжать работу в части создания цивилизованных и благоустроенных точек для торговли», — заявил глава региона.

Он также напомнил, что ранее поручил главам всех муниципалитетов предоставить или оборудовать места для реализации сельхозпродукции и товаров ремесленников.

По словам министра агропромышленного комплекса Пермского края Павла Носкова, всего в этом году на территории края запланировано 1857 ярмарочных дней, что будет рекордом в истории Пермского края. В прошлом году было на 240 дней меньше — чуть более 1600.

Фермерскую продукцию на территории края можно купить на универсальных рынках, в плодоовощных павильонах и на ярмарочных площадках. В целом по краю за первое полугодие текущего года проведено 375 ярмарок. Наибольшее количество — в столице Прикамья и Лысьве. Ассортимент, предлагаемый пермякам и гостям края: молоко и молочные продукты, мёд, мясная продукция, хлебобулочные изделия, саженцы. Сумма реализованной продукции составила 4,9 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, рост выручки составил 28%.

Павел Носков отметил, что сельхозярмарка позволяет сблизить покупателя и продавца, и это является одной из лучших мер господдержки. По его словам, в Прикамье основное направление развития ярмарочного движения — это увеличение количества ярмарочных площадок, соответствующих требованиям законодательства. На сегодняшний момент 36 участков в проработке для создания ярмарочных зон с возможным привлечением инвесторов. Также в крае работает шесть универсальных рынков: два в Перми и по одному в Верещагино, Кизеле, Красновишерске и Нытве.

По итогам обсуждения глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам проработать возможность создания в регионе оператора, который будет искать участников для фермерских ярмарок, предлагать им реализовать продукцию таким способом и оказывать различное содействие.

Отметим, представить на ярмарках Перми свою продукцию абсолютно бесплатно может любой фермер Прикамья. Для этого достаточно подать заявку через сайт Пермского городского бизнес-инкубатора. Для участия на ярмарке в муниципалитете нужно подать заявку через сайт местной администрации. В минагро добавляют, что продавцами могут быть только крестьянско-фермерские хозяйства. Частные лица реализовать свою продукцию на ярмарке не смогут, поскольку вся она должна пройти исследования в стационарных лабораториях.

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