В Мотовилихинском районе Перми отремонтировали ул. Металлистов
Ремонт проходил в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
На участке от ул. КИМ до ул. Чехова, общей протяжённостью 370 м, по проекту предусмотрено обновление проезжей части, ремонт тротуаров и благоустройство газонов. Всего в 2022 году на территории Перми в программу нацпроекта «Безопасные качественные дороги» включены 18 объектов.
Подрядная организация ООО «СК Атриум» начала ремонт в начале текущего года. Общая площадь ремонта проезжей части составила 4,5 тыс. кв. м, тротуара — 1,5 тыс. кв. м. В ходе ремонта был заменён бордюрный камень, отремонтированы парковки, засеяны газоны вдоль дороги. Как сообщили в МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», завершающим этапом стали установка дорожных знаков и нанесение разметки. После устранения замечаний, которые возникли у специальной комиссии, которая состояла из специалистов профильного министерства, общественников и МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», состоится повторная приёмка.
Отметим, что эта дорога ведёт к крупнейшему в краевой столице спортивному сооружению — универсальному дворцу спорта «Молот», где проходят спортивные мероприятия и концерты.
Нацпроект «Безопасные качественные дороги» сегодня реализуется в 86 субъектах России, в том числе в Пермском крае. На территории Прикамья дороги ремонтируют в четырёх муниципалитетах Перми, Пермском районе, Краснокамском и Добрянском городских округах.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.