В Мотовилихинском районе Перми отремонтировали ул. Металлистов Ремонт проходил в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

На участке от ул. КИМ до ул. Чехова, общей протяжённостью 370 м, по проекту предусмотрено обновление проезжей части, ремонт тротуаров и благоустройство газонов. Всего в 2022 году на территории Перми в программу нацпроекта «Безопасные качественные дороги» включены 18 объектов.

Подрядная организация ООО «СК Атриум» начала ремонт в начале текущего года. Общая площадь ремонта проезжей части составила 4,5 тыс. кв. м, тротуара — 1,5 тыс. кв. м. В ходе ремонта был заменён бордюрный камень, отремонтированы парковки, засеяны газоны вдоль дороги. Как сообщили в МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», завершающим этапом стали установка дорожных знаков и нанесение разметки. После устранения замечаний, которые возникли у специальной комиссии, которая состояла из специалистов профильного министерства, общественников и МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», состоится повторная приёмка.

Отметим, что эта дорога ведёт к крупнейшему в краевой столице спортивному сооружению — универсальному дворцу спорта «Молот», где проходят спортивные мероприятия и концерты.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» сегодня реализуется в 86 субъектах России, в том числе в Пермском крае. На территории Прикамья дороги ремонтируют в четырёх муниципалитетах Перми, Пермском районе, Краснокамском и Добрянском городских округах.

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