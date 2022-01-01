В Перми из-за реконструкции Восточного обхода на три недели изменятся маршруты четырёх автобусов Изменения начнут действовать с 3 сентября Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В связи реконструкцией Восточного обхода в Перми с 3 по 24 сентября изменятся маршруты автобусов № 22, 23, 32 и 58, об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Автобусы № 22 после плотины КамГЭС будут следовать по ул. Академика Веденеева и Восточному обходу до конечной ост. «М/р Васильевка» (часть рейсов будет заезжать на остановку «Банная гора»).

Маршрут № 23 будет курсировать от д. Голованово до ост. «Мичуринские сады». Эта же остановка будет конечной для автобусов № 58, следующих от м/р Вышка-1.

Половина автобусов № 32 будет курсировать по обычному маршруту до ост. «Мичуринские сады». Другая половина рейсов из центра города поедет в объезд по улицам Соликамской, Академика Веденеева, Восточному обходу и далее по обычному маршруту до конечной ост. «М/р Васильевка».

Напомним, с 3 по 24 сентября планируется временное перекрытие дороги на ул. Цимлянской от ул. Делегатской до пересечения с Восточным обходом.

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