В Пермский край поступили первые партии вакцины против гриппа Кампания по вакцинации стартует с начала осени Поделиться Твитнуть

В Пермский край поступила вакцина против гриппа «Ультрикс Квадри» — для вакцинации детей и вакцина «Совигрипп» для вакцинации взрослых, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в состав вакцины включены актуальные штаммы вирусов гриппа, которые будут циркулировать, по прогнозам ВОЗ, в предстоящий эпидемический сезон.

Вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок, она позволяет предотвратить тяжёлые осложнения заболевания, такие как пневмония, бронхит, отит и пр.

Прививки можно поставить в поликлиниках по месту прикрепления медицинского страхового полиса, в школах, детсадах. Также возможна вакцинация по месту работы с привлечением прививочных бригад.

Кампания по вакцинации стартует с начала осени. В Роспотребнадзоре напомнили, что между прививками от гриппа и коронавируса нужно делать перерыв.

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