В Перми состоялась встреча губернатора Пермского края с активом регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Поделиться Твитнуть

Сегодня, 30 августа, на территории Черняевского лесопарка в Перми губернатор Прикамья Дмитрий Махонин встретился с активом «Молодой Гвардии Единой России» Пермского края. Место для встречи было выбрано не случайно: молодогвардейцы — постоянные и активные участники проекта «Зелёное кольцо», инициатором которого был губернатор. В рамках проекта прошло множество субботников и экологических акций по уборке лесопарковых зон, долин малых рек. В том числе, нет так давно состоялась большая акция по уборке Черняевского леса. Поэтому значительная часть разговора с губернатором была посвящена именно «экологической» повестке.

Открывая встречу и поблагодарив губернатора за предоставленную возможность пообщаться с ним молодым активистам, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев рассказал о деятельности «Молодой Гвардии» в Пермском крае. Он напомнил, что «Молодая Гвардия Единой России» создавалась в начале 2000-х годов. На сегодня это крупнейшая молодёжная организация страны, объединяющая более 150 тыс. человек.

«Молодогвардейцы — очень активные и неравнодушные. Во время пандемии коронавируса с марта 2020 года и до сегодняшнего дня ребята доставляют пожилым людям продукты, лекарства, предметы первой необходимости. Сегодня много волонтёров участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Есть и те, кто ездил работать волонтёром в освобождённые территории ЛДНР, они тоже сейчас здесь», — сказал Вячеслав Григорьев.

В своём приветственном слове Дмитрий Махонин сказал, что эта встреча для него важна, потому что он хочет получать как можно больше «обратной связи» от активной и талантливой молодёжи Пермского края. «Я, конечно же, слежу за деятельностью «Молодой Гвардии». Спасибо, что откликаетесь на предложения и идеи, которые я озвучивал. В частности, это касается акций по содержанию и развитию Черняевского лесопарка. Все мы заинтересованы, чтобы он был красивым и ухоженным, стал настоящей точкой притяжения для пермяков и гостей города», — отметил губернатор.

Говоря о дальнейших перспективах проекта «Зелёное кольцо», Дмитрий Махонин напомнил, что этот проект касается не только Черняевского лесопарка, но и Балатовского, а также долин малых рек, благоустройства Егошихинского мемориала и многих других общественных территорий.

«Только в этом году мы начали реконструкцию около 40 парков и скверов. Приводим в порядок центральные улицы Перми: Ленина, Сибирскую, затем начнём Советскую. Нужно продолжить реконструкцию набережной — до Мотовилихи. После переноса зоопарка на новое место надо благоустроить площадку, на которой он сейчас находится. Много чем нужно заниматься, и очень важно, чтобы после благоустройства тех или иных мест мы и в дальнейшем следили за порядком. И здесь отдельное спасибо вам за участие в вашем проекте «УрбаниЯ» по выявлению несоответствий нормативному состоянию объектов», — сказал Дмитрий Махонин.

Также губернатор поблагодарил молодогвардейцев, которые работали волонтёрами в ЛДНР. В минувшие выходные Дмитрий Махонин вернулся из поездки в город Северодонецк Луганской области, где подписал соглашение о сотрудничестве между этим городом и Пермском краем. Он рассказал, почему считает важным оказывать помощь жителям освобождённых территорий и поделился своими впечатлениями от увиденного в Северодонецке.

Оказывается, Пермский край и этот город в Луганской области многое связывает. В Северодонецке есть предприятие «Азот». Во время Великой Отечественной войны часть его мощностей была эвакуирована в Губаху, и затем на базе этого предприятия возник «Метафракс» — одна из крупнейших компаний Прикамья.

По пути в Северодонецк на холме установлена надпись «Счастье не за горами!», очень похожая на ту, что находится возле Речного вокзала в Перми. Оказалось, что инициатором установки знака является бывший пермяк. Место, где стоит знак, — очень символично, потому что за пригорком находится город Счастье.

Соглашение о сотрудничестве предполагает помощь городу в восстановлении мирной жизни. Специалисты из Перми налаживают водоснабжение, связь, интернет. Работают медики, которые оказывают помощь пациентам, причём абсолютно бесплатно, что стало для местных жителей приятным сюрпризом.

По словам Дмитрия Махонина, в Северодонецке разрушения не очень велики, но сейчас очень важно приводить в нормативное состояние образовательные учреждения, проводить ремонты. Затем нужно думать о восстановлении жилья.

«Когда появилась новость о том, что мы подписали соглашение о сотрудничестве, некоторые говорили, что это не нужно, что у нас своих проблем хватает, надо лучше приводить в порядок Пермский край. Горлопаны, которые такое говорят, ничего не понимают в жизни. Наша страна — едина. Слова «Своих не бросаем» наполнены глубоким смыслом. Если мы не можем помочь соседу — кто мы тогда такие? Помощь, которую мы будем оказывать Северодонецку — вполне посильная для нас. А иногда и добрые слова стоят дороже, чем золотая монета», — считает губернатор.

На встрече присутствовали волонтёры, побывавшие в городах ЛДНР: Андрей Сотников, Валентин Пантелеев и Леонид Новохатский. Она рассказали о своей работе и о том, что она ещё долго будет нужна. Поэтому прошедшие поездки, скорее всего, — не последние.

В свою очередь, Вячеслав Григорьев добавил, что молодогвардейцы помогают и вынужденным переселенцам. Так, в Перми семья Вячеслава Григорьева взяла шефство над двумя семьями беженцев из бывших территорий Украины. Одна из семей, прибывшая из Мариуполя семья Шульженко, недавно получила российские паспорта. Эта семья также искала дочь и внука, оставшихся в освобождённых территориях, и нашла их с помощью волонтёров «Молодой Гвардии». Сегодня женщина с сыном тоже приехали в Пермь, мальчик 1 сентября пойдёт в школу №27. Он уже обеспечен всем необходимым для учёбы.

Руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Ринат Сагидуллин рассказал об основных направлениях работы молодогвардейцев. В Прикамье работает 22 отделения «Молодой Гвардии», из них 15 — в муниципалитетах края. Активисты организации реализуют ряд проектов патриотической, экологической, спортивной и социальной направленности. Пермское региональное отделение регулярно входит в топ-10 по России, его активисты являются членами молодежных парламентов и других общественных организаций.

Отдельно поговорили о проекте «УрбаниЯ», который упоминал губернатор. Подробно о проекте рассказал его куратор Михаил Гринчук. «УрбаниЯ» стартовала в Индустриальном районе в июле 2022 года. Проект заключается в общественном контроле территории и объектов недвижимости города Пермь и Пермского края. Активисты проекта оперативно выявляют недочёты, связанные с благоустройством и содержанием объектов инфраструктуры города, и передают информацию администрации для его устранения. Рабочий процесс организован на территории каждого из ТОС района. Выявленные недостатки фиксируются на фото и заносятся в базу данных. Затем «Молодая Гвардия» совместно с сотрудниками местной администрации и подрядными организациями ведут работу по устранению проблемных мест.

Все выявленные недочёты условно делятся на группы: некорректные граффити, плохое состояние детских площадок, нескошенная трава, стихийные свалки, открытые люки и др. Но больше всего недостатков связано с несанкционированной стихийной торговлей. Многие проблему уже устранены, и активисты проекта планируют интегрировать проект в Ленинский и Дзержинский районы Перми.

Дмитрий Махонин отметил, что проект очень полезен, и посоветовал включить в проект, помимо собственно устранения недочётов, работу по воспитанию у жителей бережного отношения к городу, окружающей среде.

Затем глава Прикамья ответил на вопросы молодогвардейцев. Вопросы касались продолжения благоустройства на территории Черняевского леса, проведения финала Всероссийской студенческой весны в Прикамье в 2023 году, а также о том, какие рабочие специальности сегодня востребованы в Северодонецке.

В завершение встречи Ринат Сагидуллин обратился к губернатору с предложением: закрепить в календаре памятных дат Пермского края день 25 мая как День памяти Северных юнг. 25 мая 1942 года приказом Наркома ВМФ СССР адмирала Кузнецова была создана Соловецкая школа юнг. Её воспитанники служили на кораблях как в период войны, так и после неё. При создании школы Молотовская область была в числе 10 регионов, откуда набирали детей 14-16 лет для подготовки юнг. Все они были добровольцы. В этом году Пермский край принял активное участие в праздновании 80-летия Соловецкой школы юнг. В рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», Пермский государственный архив социально-политической истории создал банк данных юнг, принял участие в мероприятиях в Архангельске и на Соловках.

Дмитрий Махонин поддержал это предложение и сказал, что в ближайшее время закрепит решение о Дне памяти Северных юнг соответствующим указом.

По сообщению пресс-службы партии «Единая Россия»

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