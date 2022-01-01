В структуре «Метафракс Групп» создана управляющая компания Проект по внедрению целевой модели управления группой компаний вошёл в завершающую стадию Поделиться Твитнуть

Управляющая компания «Метафракс Групп» (ООО «УК «Метафракс Групп») прошла процедуру государственной регистрации. Соответствующая запись внесена в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 26 августа 2022 года. Компания зарегистрирована в Перми.

«Создание корпоративного центра управления холдингом — очередной шаг в совершенствовании системы управления группой компаний, — так прокомментировал событие председатель совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» Армен Гарслян, — За последние годы бизнес «Метафракса» существенно вырос, и для решения задач дальнейшего развития нам было необходимо повысить эффективность и согласованность действий внутри группы. Управляющая компания призвана стать управленческим центром холдинга, чтобы принимать взвешенные стратегические решения, обеспечивать разумную унификацию процессов на предприятиях, входящих в Группу, а также предоставлять адресную экспертную поддержку».

Управляющая компания возьмёт на себя функции стратегического контроля и оперативной координации. В контуре основных изменений — функции, которые носят обеспечивающий, вспомогательный характер, — юристы, экономисты, персонал, финансы, охрана труда и промышленная безопасность (ОТПБ), IT, стратегия и страткоммуникации, связи с госорганами.

За операционную деятельность будут отвечать предприятия, сгруппированные в три дивизиона: дивизион крупно- и среднетоннажной химии, включающий в себя предприятие «Метафракс Кемикалс» и трейдинговые компании, дивизион смол в России, включающий в себя предприятия «Метадинеа» и «Карболит», зарубежный дивизион смол и тонкой химии. Создание УК не повлияет на юридическую структуру группы компаний, то есть все входящие в неё предприятия продолжат свою работу.

Проект по разработке целевой модели управления группой компаний «Метафракс» реализуется с 2020 года. К работе над проектом привлекались специалисты компании «Ernst & Young» (EY) — признанного международного лидера в области развития операционных моделей управления крупных промышленных компаний.

«На всех этапах проекта работа была организована на принципах максимальной открытости, прозрачности и вовлечённости в процесс всех участников предстоящей трансформации. Регулярно проводились стратегические сессии, встречи и обсуждения, был обеспечен доступ к наработанным материалам. Практику открытости мы продолжим и в рамках работы управляющей компании», — отметил руководитель проекта по внедрению целевой модели управления Иван Феоктистов.

В компании подчеркнули, что организационные изменения не затронут контрактных обязательств с партнёрами, поставщиками и потребителями продукции «Метафракс Групп». Создание управляющей компании также не повлияет на кадровую политику группы. Процесс укомплектования УК кадрами и перевод сотрудников в новую структуру пройдёт постепенно и будет завершён до конца года.

По сообщению пресс-службы «Метафракс Групп»

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