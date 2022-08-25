В Пермском округе отремонтирован участок дороги в направлении деревни Мартьяново Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском муниципальном округе завершен ремонт участка дороги, ведущий в деревню Мартьяново. Этой же дорогой ежедневно пользуются жители деревень Большая Мось и Паздерино. Объект находится на автомобильной дороге Бродовский тракт-Мартьяново и позволяет добраться до Перми или выехать на Восточный обход краевой столицы, отмечают в краевом Минтрансе. Отремонтированный участок имеет протяженность почти 800 м. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

По плану подрядчик должен был завершить работы в мае 2023 года, но ремонт выполнен досрочно в августе 2022 года.

В краевом Минтрансе рассказали, что на объекте дорожное покрытие обновлено с использованием смеси ЩМА-16, устойчивой к образованию колеи. Вдоль дороги подрядчик обустроил водоотводные канавы. Также были укреплены обочины, нанесена дорожная разметка и установлены знаки. На пешеходной части участка проведены работы по устройству пешеходных тротуаров. «Также отремонтированы остановочные и посадочные площадки для общественного транспорта. Жители, которые пользуются общественным транспортом на остановке «Мартьяново», смогут ожидать автобус в новом остановочном павильоне», — отмечают в министерстве транспорта.

По итогам проверки комиссия, в которую входят специалисты Минтранса Прикамья, ФКУ Упрдор «Прикамье», администрации муниципалитета, представителей МКУ «Управление благоустройством Пермского района» и подрядчика, выявила замечания в части укрепления обочин и установки дорожных знаков. Подрядчику предстоит устранить недочеты за свой счет, после чего будет проведена повторная проверка и принято решение о приемке объекта.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявлял, что применение на объектах нацпроекта комплексного подхода помогает решить сразу несколько задач, одна из которых — повышение безопасности на дорогах не только для автомобилистов, но и для пешеходов. «Проблем с реализацией объектов по нацпроекту у нас нет, а экономия от закупочных процедур позволяет ремонтировать больше, сверх запланированного», — отметил Дмитрий Махонин.

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