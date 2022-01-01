Пермский завод безалкогольных напитков «Санфрут» перешёл под контроль столичных бизнесменов Завод был основан в 2001 году Поделиться Твитнуть

Пермский завод безалкогольных напитков «Санфрут» сменил владельца. Принадлежавшее топ-менеджерам «Минеральных удобрений» предприятие перешло под контроль московской предпринимательницы Ксении Галкиной. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Сумма сделки составила более 300 млн руб. По словам источников на рынке, бизнесвумен приобрела предприятие в интересах другого столичного предпринимателя, имя которого на данный момент неизвестно.

ООО «Санфрут» было основано ОАО «Минеральные удобрения» в 2001 году, позднее перешло в собственность бывших топ-менеджеров ОАО. Производит соки, нектары и напитки под марками Dario Wellness, «Красавчик», «Фруктовый остров», GO ON и «Правило вкуса».

По информации на сайте «Санфрут», у компании есть 40 офисов в других регионах. Мощности завода включают девять производственных линий, которые совокупно выпускают 220 млн л продукции в год. Численность сотрудников предприятия — более 900 человек.

В последние годы ООО «Санфрут» заметно ухудшило финансовые показатели. В 2021 году убытки составили 146,1 млн руб.

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