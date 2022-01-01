Андрей Стрельцов Пермский легкоатлет стал двукратным победителем Всероссийской cпартакиады Владимир Никитин стал победителем в беге на 1500 м Поделиться Твитнуть

В последний день легкоатлетического турнира Спартакиады сильнейших-2022 пермский легкоатлет Владимир Никитин пополнил свою копилку наград ещё одной золотой медалью. Он стал победителем в беге на 1500 м, показав результат 3:37.16. Ранее «золото» на этих стартах Никитин завоевал на дистанции 5000 м.

Также 29 августа в беге на 800 метров развернулась борьба между двумя старыми соперниками — Константином Толоконниковым из Москвы и пермяком Константином Холмогоровым. И вновь, как и на недавнем чемпионате страны в Чебоксарах, у Холмогорова «серебро».

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