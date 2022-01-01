Елена Синица Реставрацию здания мужского приходского училища в Чердыни оценили в 9,7 млн рублей Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 сентября Поделиться Твитнуть

В Пермском крае будут реставрировать здание мужского приходского училища в Чердыни (ул. Юргановская, 58). Об этом сообщает пресс-служба RosTender.info.

Конкурс объявила государственная инспекция по охране объектов культурного наследия. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 9,7 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 сентября.





Подрядчик будет должен провести внутреннюю отделку помещений, заменить дверные заполнения, модернизировать сети электроснабжения и электроосвещения, а также системы водоснабжения и канализации.

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