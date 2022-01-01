Заключен договор на завершение долгостроя в с. Култаево Пермского округа Проблемный дом должны возвести за 11 месяцев Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Заключён договор со строительной компанией ООО «Урал-Инвест» (Пермь) на завершение строительства проблемного дома по адресу: ул. Кедровая, 18 в с. Култаево Пермского округа. Об этом сообщили в минстрое.

Подрядчик должен закончить долгострой за 11 месяцев. Первый месяц даётся для подготовки строительной площадки.

Как отметили в ведомстве, по ул. Кедровой, 18 располагаются два шестиэтажных дома. Технологически здания — единый объект: с одним земельным участком, едиными инженерными сетями и элементами благоустройства. Поэтому ему присвоен один адрес.

В следующем году квартиры в жилом доме получат более 100 человек.

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