Трое жителей Прикамья осуждены за незаконный оборот оружия Приговор вступил в законную силу Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

УФСБ России по Пермскому краю пресечена преступная деятельность трёх жителей региона, причастных к незаконному обороту средств поражения, сообщили в пресс-службе ведомства. Решением суда обвиняемые признаны виновными и им назначено наказание в виде различных сроков лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

В УФСБ напомнили, что в 2020 году в результате обысков у осуждённых изъяли два пистолета Макарова (ПМ), с признаками кустарной доработки, четыре магазина к нему, пистолет-пулемет «Кедр» и два магазина к нему, прибор для бесшумной беспламенной стрельбы; 241 патрон, а также наркотики.

Следственным отделом Управления в отношении указанных лиц были возбуждены уголовные дела по трём статьям УК РФ .

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