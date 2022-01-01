Пермский минтербез выявил в Интернете 79 страниц с деструктивным контентом Заблокировано пять телеграм-каналов, распространявших порнографию Поделиться Твитнуть

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Специалисты министерства территориальной безопасности Пермского края в феврале-августе 2022 года в ходе мониторинга открытого сегмента сети Интернет выявили 79 страниц социальной сети «ВКонтакте» с деструктивным контентом (это 64 сообщества, а также 15 аккаунтов жителей Пермского края). Кроме того обнаружено 17 телеграм-каналов с вредной информацией и один сайт онлайн-казино.

Вся информация о выявленных источниках направлена в УФСБ России по Пермскому краю, региональное УМВД, краевой минобр, комиссию по делам несовершеннолетних, Роскомнадзор и модераторам социальной сети «Телеграм» для принятия мер.

Общая аудитория выявленных групп и сообществ составила более 3 млн подписчиков, более 13 тыс. подписчиков, указали место жительства Пермский край, из них 2,5 тыс. несовершеннолетних.

Кроме того, по инициативе сотрудников отдела информационной безопасности детской и молодежной среды в сети Интернет заблокировано пять телеграм-каналов и 13 страниц соцсети «ВКонтакте», содержащих признаки распространения порнографии и суицидального контента.

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