Андрей Стрельцов
«Молот» выиграл последний матч на турнире в Тюмени
Пермская ледовая дружина обыграла «Омские крылья»
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После двух поражений на предсезонном хоккейном турнире, посвященному образованию Тюменской области, «Молот» наконец-то одержал победу.
Пермская команда с убедительным счётом обыграла «Омские крылья» — 5:2. У «молотобойцев» отличились: дважды Александр Шевченко, Игорь Зенчиков, Даниил Сероух и Денис Цыганов.
Пока не ясно, какое итоговое место в турнире занял «Молот». Это определится в вечернем поединке между командами «Рубин» и «Челмет».
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