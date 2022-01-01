Андрей Стрельцов «Молот» выиграл последний матч на турнире в Тюмени Пермская ледовая дружина обыграла «Омские крылья» Поделиться Твитнуть

После двух поражений на предсезонном хоккейном турнире, посвященному образованию Тюменской области, «Молот» наконец-то одержал победу.

Пермская команда с убедительным счётом обыграла «Омские крылья» — 5:2. У «молотобойцев» отличились: дважды Александр Шевченко, Игорь Зенчиков, Даниил Сероух и Денис Цыганов.





Пока не ясно, какое итоговое место в турнире занял «Молот». Это определится в вечернем поединке между командами «Рубин» и «Челмет».





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