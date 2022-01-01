В реке Сосновка Пермского края утонул человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В селе Большая Соснова Пермского края в реке Сосновка 27 августа утонул человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве сообщили, что ЧП произошло около 14 часов по местному времени.

На место происшествия были направлены восемь спасателей и четыре единицы техники.

В МЧС призвали жителей Прикамья соблюдать меры безопасности во время отдыха у водоемов.

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