Андрей Стрельцов «Амкар» обыграл аутсайдера Пермская футбольная команда одержала верх над «Уралом-2» в гостях Поделиться Твитнуть

Матч шестого тура первенства России по футболу среди команд второй лиги «Амкар» провёл на выезде. «Красно-чёрные» обыграли с минимальным счётом дубль екатеринбургского «Урала», который находится на нижней строчке турнирной таблицы.

Единственный гол в поединке забил на шестой минуте Евгений Ситников.

Следующую игру подопечные Рустема Хузина проведу в рамках розыгрыша Кубка страны. В матче 1/128 финала 31 августа «Амкар» на своём поле встретятся с ФК «Зенит-Ижевск».





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