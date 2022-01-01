Андрей Стрельцов
«Амкар» обыграл аутсайдера
Пермская футбольная команда одержала верх над «Уралом-2» в гостях
Матч шестого тура первенства России по футболу среди команд второй лиги «Амкар» провёл на выезде. «Красно-чёрные» обыграли с минимальным счётом дубль екатеринбургского «Урала», который находится на нижней строчке турнирной таблицы.
Единственный гол в поединке забил на шестой минуте Евгений Ситников.
Следующую игру подопечные Рустема Хузина проведу в рамках розыгрыша Кубка страны. В матче 1/128 финала 31 августа «Амкар» на своём поле встретятся с ФК «Зенит-Ижевск».
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