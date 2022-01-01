В Перми ведутся поиски 35-летней женщины Поделиться Твитнуть

В Перми уже три недели разыскивается 35-летняя Юлия Наумова. Об этом сообщили волонтёры поискового отряда «ПрикамьеПоиск».

8 августа женщина ушла из дома в Индустриальном районе Перми и не пропала. С тех пор о её судьбе ничего неизвестно.

Приметы Юлии Наумовой: худощавого телосложения, рост около 160 см, волосы черные вьющиеся ниже плеч, глаза темно-карие.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят сообщить по телефонам: 8-922-34567-02 , 102 или обратиться в ближайший отдел полиции.





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