Елена Синица В Пермском крае 1097 новых случаев заражения коронавирусом Умер за сутки один житель Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 1097 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале «Стоп коронавирус».

За эти же сутки в медицинские учреждения Пермского края госпитализировано 89 человек. В то же время выздоровело 333 жителя региона, умер один.





С начала пандемии в Пермском крае зафиксировано 386 047 случаев заражения коронавирусом.

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