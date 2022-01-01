Елена Синица
В Пермском крае 1097 новых случаев заражения коронавирусом
Умер за сутки один житель
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За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 1097 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале «Стоп коронавирус».
За эти же сутки в медицинские учреждения Пермского края госпитализировано 89 человек. В то же время выздоровело 333 жителя региона, умер один.
С начала пандемии в Пермском крае зафиксировано 386 047 случаев заражения коронавирусом.
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