В Прикамье снизился индекс промышленного производства Поделиться Твитнуть

В январе-июле 2022 года индекс промышленного производства в Пермском крае составил 99,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом в июле 2022 года, по сравнению с июлем 2021-го, зафиксировано снижение до 97,4%. Такие данные приводит Пермьстат.

При сравнении января-июля 2022 года с аналогичным периодом 2021 года производства в направлении электроэнергии и газа показали индекс 102,9%, добычи полезных ископаемых — 107,9%, водоснабжения — 87,5%, обрабатывающие производства — 94,7%.





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