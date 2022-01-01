С 3 по 24 сентября в Перми закроют движение транспорта по участку Соликамского тракта Поделиться Твитнуть

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С 15:00 3 сентября до 23:00 24 сентября в Перми закроют движение транспорта по Соликамскому тракту на участке от ул. Делегатской до пересечения с Восточным обходом Перми. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничение связано с выполнением работ по реконструкции Восточного обхода. Объезд закрытого участка возможен по улицам Лянгасова и Академика Веденеева.

Работы будет выполнять АО «Стротрансгаз» по заказу управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края.





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