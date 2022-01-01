В центре Соликамска 27 августа ограничат движение транспорта Поделиться Твитнуть

В центре Соликамска 27 августа с 8:00 до 00:00 будет ограничено движение автотранспортных средств. Перекрытие связано с празднованием 592-летия города, сообщили в минтрансе.

Движение общественного транспорта будет осуществляться в объезд: от Автостанции, по ул. Набережной, через ул. 1-го Мая и ул. 20-летия Победы и далее по маршруту.

Либо же от Автостанции, по ул. Набережная, через ул. 1-го Мая, ул. 20-летия Победы, ул. Коминтерна и далее по маршруту.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.