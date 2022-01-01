Андрей Стрельцов
«Молот» неудачно начал турнир в Тюмени
Пермская хоккейная дружина уступила сопернику из Челябинска
В стартовом поединке хоккейного турнира, посвященного дню образования Тюменской области, пермский ХК «Молот» сыграл с челябинским «Челметом» и уступил со счётом 1:2.
Единственную шайб пермские хоккеисты забили в самом начале встречи. Автором гола стал Константин Пархоменко.
Завтра подопечные Альбера Логинова сыграют на турнире с хозяевами льда- ХК «Рубин».
В турнире, стартовавшем сегодня, также принимает участие команда «Омские крылья».
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