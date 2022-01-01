Андрей Стрельцов «Молот» неудачно начал турнир в Тюмени Пермская хоккейная дружина уступила сопернику из Челябинска Поделиться Твитнуть

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В стартовом поединке хоккейного турнира, посвященного дню образования Тюменской области, пермский ХК «Молот» сыграл с челябинским «Челметом» и уступил со счётом 1:2.

Единственную шайб пермские хоккеисты забили в самом начале встречи. Автором гола стал Константин Пархоменко.

Завтра подопечные Альбера Логинова сыграют на турнире с хозяевами льда- ХК «Рубин».

В турнире, стартовавшем сегодня, также принимает участие команда «Омские крылья».

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