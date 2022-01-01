Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 26 по 28 августа Поделиться Твитнуть

26 августа в 17:00 в библиотеке им.Горького в рамках «Ночи кино» покажут фильм «Волга-Волга» (16+), который снимался в Пермском крае 85 лет назад. Состоится беседа о создании киноленты и об актёрах, принимавших в ней участие.

26 августа в 19:00 в Пермском театре оперы и балета зрителей состоится концерт-открытие 151-го театрального сезона (6+). В программе: Петр Ильич Чайковский, «Итальянское каприччио» для симфонического оркестра и увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (редакция 1880 года); Антонин Дворжак, Симфония № 8. Дирижёр – Иван Худяков-Веденяпин.

27 августа с 12:00 до 23:00 в киноцентре «Премьер» отмечают День российского кино. Пермское отделение Союза кинематографистов организовало специальную программу событий «День кино» (от 0+): современные фильмы, классика, детская программа мультфильмов и мастер-классов, пермское экспериментальное кино, документальные ленты, лекции, встреча с актрисой Юлией Ауг и активности на улице.

Для любителей современного кино будут показаны лучшие ленты фестиваля «Кинотавр» 2021 года, в том числе «Море волнуется раз» (16+) с дочерью Сергея Бодрова в главной роли, фильм Виктора Рыжакова «День Мертвых» (16+) и недавний хит «Общага» (18+) по роману Алексея Иванова. Для ценителей культовой классики – «Девять дней одного года» (0+) с Алексеем Баталовым в главной роли, культовый «Афоня» (0+) Георгия Данелии. Оттепельный романтичный фильм «Июльский дождь» (0+) Марлена Хуциева будет показан на закате в летнике «Премьера».

Запланирована отдельная программа документальных фильмов: «ПроРок» (18+) о пути рокеров, «Карнавал клювов» (0+) о разнообразии птиц и «Еда по-советски» (12+) режиссёра Бориса Караджева про историю создания советских блюд. Впервые будет показана специальная программа экспериментального пермского кино эпохи перестройки. Её представит поэт и журналист Иван Козлов.

Отдельный кинозал будет работать для детей. Там покажут мультфильмы киностудии «Союзмультфильм» (0+) и пермский мультсериал «Капризка» (0+). Аниматор Олеся Астахова проведёт мастер-классы для маленьких гостей.

Историк кино Максим Семёнов прочитает лекцию о том, как менялось отечественное кино в советское время.

Расписание событий на сайте киноцентра «Премьер».

27 августа с 13:00 до 17:00 в Губахе пройдёт фестиваль-реконструкция «Губаха ALIVE. История шахтёрского города» (0+), который воссоздаст один день из жизни города 1960-1970 годов. Гостей ждут показ мод, коллективная лепка пельменей, регистрация браков по-советски, приём в пионеры, экскурсии, «живые» скульптуры и многое другое.

27 августа в 17:00 в Музее современного искусства PERMM пройдёт вечерняя экскурсия с гидом музея Татьяной Менжегой «Демон», «Чёрт», «…приснится же такое» (12+). Этими словами часто реагируют зрители на видеоинсталляцию «Шумел камыш» арт-группы TANATOS-2 из Ижевска. Сочетание визуального ряда, выполненного в мрачной готической эстетике, с простым приемом замедления звуковой дорожки создает мистический эффект, перенося зрителя в мир потустороннего. В пространстве выставки музейной коллекции можно не только увидеть, но и услышать объекты экспозиции – звучание зерен подсолнечника, финиковых косточек и бобов в SeedShaker, пронзительную «Тишину» из старых досок, звон ложечки в граненом стакане, звуки воды в черных железных бочках и даже песню о любви удмуртских художников в образе божеств финно-угорского пантеона.

27 августа в 20:00 в частной филармонии «Триумф» выступит группа OQJAV (16+).

27 и 28 августа в Перми пройдёт литературный фестиваль «Компрос» (16+). Основной площадкой «Компроса» станет пространство «Дом» (ул. 25 Октября, 1), ряд мероприятий публика увидит на открытом воздухе.

Фестиваль откроется 27 августа в 12:00 в акватории Камы поэтическими чтениями на «Корабле поэтов». В 16:00 в пространстве «Дом» стартует литературный аналог «Мозгобойни» – «Литрабол». В 18:00 там же пройдёт творческий вечер поэта Андрея Родионова.

28 августа в 14:00 в пространстве «Дом» состоится мастер-класс поэта, писателя, критика Кирилла Корчагина, в 16:00 – конкурс видеоклипов на стихотворения собственного сочинения «Третий глаз». Фестиваль закрывается в 20:00 концертом пермской группы «Смирный и друзья». Подробную программу фестиваля можно найти в группе «ВКонтакте» и на сайте фестиваля.

28 августа в 10:00 в частной филармонии «Триумф» состоится утренний концерт «Все утра мира» (12+). В программе: Марен Маре. Мечтательница. Человеческие голоса. Фолия. Колола Святой Женевьевы; Жан-Фери Ребель. Соната для скрипки, виолы да гамба и континуо; Жан-Филипп Рано. Концерт для клавесина №5. Исполнители: Ирина Панова (скрипка), Евгений Синицын (виола да гамба) и Кристина Басюл (клавесин).

28 августа с 13:00 до 18:00 в селе Кын на Чусовой пройдёт фестиваль культурного наследия и народных ремёсел «Кыновская пристань» (0+). В программе: мастер-классы народных ремёсел и гончаров, показ коллекции традиционных костюмов, мастер-классы по гребле на каяках и любительские соревнования, презентация масштабного макета барки Кыновского железоделательного завода и многое другое. Там же в 16:00 пройдёт презентация проекта серии путеводителей «Путешествия с Алексеем Ивановым».

28 августа в 13:00 музей современного искусства PERMM приглашает на паблик-арт экскурсию (12+). Участники увидят как полностью сохранившиеся объекты, так и временно демонтированные и исчезнувшие навсегда. Один из них – «Уральская роза: cover», созданный в 2017 году в рамках фестиваля «Длинные истории» Александром Жунёвым. В 2020-м объект, целью которого было «вынести часть семейного тепла в городское пространство, чтобы пермяки стали относиться к городу, как к дому», был разрушен. В январе этого года в Центре городской культуры прошли мастер-классы по восстановлению фрагмента орнамента «Уральская роза» по эскизам художника. Старт: у объекта «Яблоко» Жанны Кадыровой (библиотека им. Горького, ул. Ленина, 70). Финиш: у Завода Шпагина.

28 августа в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на «Богему» (16+). Анна Нетребко и Пётр Бечала в зальцбургской постановке реалистической музыкальной драмы Джакомо Пуччини.

28 августа в 19:00 в Органном концертном зале Оркестр русских народных инструментов имени В.А. Салина представит новую программу «Так звучит кино» (6+). С оркестром выступят солисты Пермской краевой филармонии, лауреаты международных конкурсов Маргарита Соснер (сопрано) и Леонид Пахомов (бас). Прозвучит киномузыка Андрея Петрова, Исаака Дунаевского, Тихона Хренникова, Евгения Доги, Микаэла Таривердиева, Евгения Птичкина, Эдуарда Артемьева, Анатолия Лепина.

До 31 августа в Пермской краевой библиотеке им.Горького проходит выставка «Образы: звуковая живопись» (6+), посвящённая 160-летию Клода Дебюсси.

До 31 августа на набережной реки Кама проходит мультижанровый фестиваль «Выходные на набережной. Новый сезон» (0+). Каждую пятницу, субботу и воскресенье гостей фестиваля ждут игровые площадки и фотозоны, мастер-классы для детей и взрослых, лекции и тренинги, выступление уличных музыкантов и многое другое.

До 31 августа на официальном YouTube-канале Дягилевского фестиваля и в группе «ВКонтакте» можно увидеть записи концертов и перформансов, подготовленные видеостудией Ultralive. Для просмотра доступны танцперформанс «ТРУД.МАЙ», программа «Отчалившая Русь», концерт солистов оркестра musicAeterna, выступление ансамбля Rosarium, концерт перкуссиониста Петра Главатских и концерт Московского ансамбля современной музыки, а также поэтический слэм СПОРЫ’N’я.

До 25 сентября в Пермской Арт-резиденции проходит персональная выставка Вячеслава Петряева «Суровый романтик» (0+). Выставка представит авторский пейзаж – природу и городские мотивы.

Пресс-служба Пермской арт-резиденции

До 22 января 2023 года на сайте Opera Vision доступна «Турандот» (18+) Джакомо Пуччини в постановке Дэниела Крамера в Большом театре Женевы.

До 26 сентября 2024 года на сайте «Ваш досуг» доступна запись трансляции «Madrigali Guerrieri e Amorosi» (18+) Монтеверди в исполнении Жорди Саваля.

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