Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша уикенда
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 26 по 28 августа
26 августа в 17:00 в библиотеке им.Горького в рамках «Ночи кино» покажут фильм «Волга-Волга» (16+), который снимался в Пермском крае 85 лет назад. Состоится беседа о создании киноленты и об актёрах, принимавших в ней участие.
26 августа в 19:00 в
Пермском театре оперы и балета зрителей состоится концерт-открытие 151-го
театрального сезона (6+). В программе: Петр Ильич Чайковский, «Итальянское каприччио»
для симфонического оркестра и увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» (редакция
1880 года); Антонин Дворжак, Симфония № 8. Дирижёр – Иван Худяков-Веденяпин.
27
августа с 12:00 до 23:00 в киноцентре «Премьер» отмечают День российского кино. Пермское
отделение Союза кинематографистов организовало специальную программу событий «День
кино» (от 0+): современные фильмы, классика, детская программа мультфильмов и
мастер-классов, пермское экспериментальное кино, документальные ленты, лекции,
встреча с актрисой Юлией Ауг и активности на улице.
Для любителей современного кино будут
показаны лучшие ленты фестиваля «Кинотавр» 2021 года, в том числе «Море
волнуется раз» (16+) с дочерью Сергея Бодрова в главной роли, фильм Виктора
Рыжакова «День Мертвых» (16+) и недавний хит «Общага» (18+) по роману Алексея
Иванова. Для ценителей культовой классики – «Девять дней одного года» (0+) с
Алексеем Баталовым в главной роли, культовый «Афоня» (0+) Георгия Данелии.
Оттепельный романтичный фильм «Июльский дождь» (0+) Марлена Хуциева будет
показан на закате в летнике «Премьера».
Запланирована отдельная программа
документальных фильмов: «ПроРок» (18+) о пути рокеров, «Карнавал клювов» (0+) о
разнообразии птиц и «Еда по-советски» (12+) режиссёра Бориса Караджева про
историю создания советских блюд. Впервые будет показана специальная программа
экспериментального пермского кино эпохи перестройки. Её представит поэт и
журналист Иван Козлов.
Отдельный кинозал будет работать для детей.
Там покажут мультфильмы киностудии «Союзмультфильм» (0+) и пермский мультсериал
«Капризка» (0+). Аниматор Олеся Астахова проведёт мастер-классы для маленьких
гостей.
Историк кино Максим Семёнов прочитает лекцию
о том, как менялось отечественное кино в советское время.
Расписание событий на сайте киноцентра «Премьер».
27
августа с 13:00 до 17:00 в Губахе пройдёт фестиваль-реконструкция «Губаха ALIVE. История шахтёрского города» (0+), который воссоздаст
один день из жизни города 1960-1970 годов. Гостей ждут показ мод, коллективная
лепка пельменей, регистрация браков по-советски, приём в пионеры, экскурсии,
«живые» скульптуры и многое другое.
27 августа
в 17:00 в Музее современного искусства PERMM пройдёт
вечерняя экскурсия с гидом музея Татьяной Менжегой «Демон»,
«Чёрт», «…приснится же такое» (12+). Этими словами часто реагируют зрители
на видеоинсталляцию «Шумел камыш» арт-группы TANATOS-2 из Ижевска. Сочетание
визуального ряда, выполненного в мрачной готической эстетике, с простым приемом
замедления звуковой дорожки создает мистический эффект, перенося зрителя в мир
потустороннего. В пространстве выставки музейной коллекции можно не только
увидеть, но и услышать объекты экспозиции – звучание зерен подсолнечника,
финиковых косточек и бобов в SeedShaker, пронзительную «Тишину» из старых
досок, звон ложечки в граненом стакане, звуки воды в черных железных бочках и
даже песню о любви удмуртских художников в образе божеств финно-угорского
пантеона.
27
августа в 20:00 в частной филармонии «Триумф» выступит группа OQJAV (16+).
27 и
28 августа в Перми пройдёт литературный фестиваль «Компрос» (16+). Основной
площадкой «Компроса» станет пространство «Дом» (ул. 25 Октября, 1), ряд
мероприятий публика увидит на открытом воздухе.
Фестиваль откроется 27 августа в 12:00 в
акватории Камы поэтическими чтениями на «Корабле поэтов». В 16:00 в
пространстве «Дом» стартует литературный аналог «Мозгобойни» – «Литрабол». В
18:00 там же пройдёт творческий вечер поэта Андрея Родионова.
28 августа в 14:00 в пространстве «Дом»
состоится мастер-класс поэта, писателя, критика Кирилла Корчагина, в 16:00 –
конкурс видеоклипов на стихотворения собственного сочинения «Третий глаз». Фестиваль
закрывается в 20:00 концертом пермской группы «Смирный и друзья». Подробную
программу фестиваля можно найти в группе «ВКонтакте»
и на сайте фестиваля.
28
августа в 10:00 в частной филармонии «Триумф» состоится утренний концерт
«Все утра мира» (12+). В программе: Марен Маре. Мечтательница. Человеческие
голоса. Фолия. Колола Святой Женевьевы; Жан-Фери Ребель. Соната для скрипки,
виолы да гамба и континуо; Жан-Филипп Рано. Концерт для клавесина №5.
Исполнители: Ирина Панова (скрипка), Евгений Синицын (виола да гамба) и
Кристина Басюл (клавесин).
28
августа с 13:00 до 18:00 в селе Кын на
Чусовой пройдёт фестиваль культурного наследия и народных ремёсел «Кыновская
пристань» (0+). В программе: мастер-классы народных ремёсел и гончаров, показ
коллекции традиционных костюмов, мастер-классы по гребле на каяках и
любительские соревнования, презентация масштабного макета барки Кыновского
железоделательного завода и многое другое. Там же в 16:00 пройдёт презентация
проекта серии путеводителей «Путешествия с Алексеем Ивановым».
28
августа в 13:00 музей современного искусства PERMM
приглашает на паблик-арт
экскурсию (12+). Участники увидят как полностью сохранившиеся объекты, так
и временно демонтированные и исчезнувшие навсегда. Один из них – «Уральская
роза: cover», созданный в 2017 году в рамках фестиваля «Длинные истории» Александром
Жунёвым. В 2020-м объект, целью которого было «вынести часть семейного тепла в
городское пространство, чтобы пермяки стали относиться к городу, как к дому»,
был разрушен. В январе этого года в Центре городской культуры прошли мастер-классы
по восстановлению фрагмента орнамента «Уральская роза» по эскизам художника. Старт:
у объекта «Яблоко» Жанны Кадыровой (библиотека им. Горького, ул. Ленина, 70). Финиш:
у Завода Шпагина.
28
августа в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на «Богему» (16+). Анна Нетребко и Пётр
Бечала в зальцбургской постановке реалистической музыкальной драмы Джакомо
Пуччини.
28
августа в 19:00 в Органном концертном зале Оркестр русских народных
инструментов имени В.А. Салина представит новую программу «Так звучит кино»
(6+). С оркестром выступят солисты Пермской краевой филармонии, лауреаты
международных конкурсов Маргарита Соснер (сопрано) и Леонид Пахомов (бас).
Прозвучит киномузыка Андрея Петрова, Исаака Дунаевского, Тихона Хренникова, Евгения
Доги, Микаэла Таривердиева, Евгения Птичкина, Эдуарда Артемьева, Анатолия
Лепина.
До 31 августа в
Пермской краевой библиотеке им.Горького проходит выставка «Образы: звуковая
живопись» (6+), посвящённая 160-летию Клода Дебюсси.
До 31 августа на
набережной реки Кама проходит мультижанровый фестиваль «Выходные на набережной. Новый сезон»
(0+). Каждую пятницу, субботу и воскресенье гостей фестиваля ждут игровые
площадки и фотозоны, мастер-классы для детей и взрослых, лекции и тренинги,
выступление уличных музыкантов и многое другое.
До 31 августа на
официальном YouTube-канале
Дягилевского фестиваля и в группе «ВКонтакте»
можно увидеть записи концертов и перформансов, подготовленные видеостудией
Ultralive. Для просмотра доступны танцперформанс «ТРУД.МАЙ», программа
«Отчалившая Русь», концерт солистов оркестра musicAeterna, выступление ансамбля
Rosarium, концерт перкуссиониста Петра Главатских и концерт Московского
ансамбля современной музыки, а также поэтический слэм СПОРЫ’N’я.
До 25 сентября в
Пермской Арт-резиденции проходит персональная выставка Вячеслава Петряева
«Суровый романтик» (0+). Выставка представит авторский пейзаж – природу и
городские мотивы.
До 22 января 2023 года
на сайте Opera Vision доступна «Турандот» (18+)
Джакомо Пуччини в постановке Дэниела Крамера в Большом театре Женевы.
До 26 сентября 2024 года на сайте «Ваш досуг» доступна запись трансляции «Madrigali
Guerrieri e Amorosi» (18+) Монтеверди в исполнении Жорди Саваля.
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