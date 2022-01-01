«Уралкалий» отмечает День шахтера Поделиться Твитнуть

В преддверии профессионального праздника Дня шахтера знаком отличия «Шахтерская слава», почетными грамотами Министерства энергетики РФ, почетными грамотами подразделений и корпоративным званием «Почетный калийщик» отмечены 390 человек.

Полным кавалером знака «Шахтерская слава» трех степеней стал Дмитрий Топоров, машинист горных выемочных машин рудника БКПРУ-4. Знаками «Шахтерская слава» III степени награждены Алексей Заев, машинист горных выемочных машин рудника БКПРУ-4, и Андрей Коньков, начальник подземного участка закладки выработанного пространства рудника СКРУ-3. Также ко Дню шахтера состоялось награждение

18 победителей конкурса профессионального мастерства «Лучшее звено по комбайновым комплексам» среди работников рудников.

По традиции при поддержке «Уралкалия» День шахтера отмечается совместно c Днем города Соликамска, где 27 августа будут работать многочисленные интерактивные и спортивные площадки, пройдут мастер-классы и концертные программы местных творческих коллективов. Хедлайнером праздника станет рок-группа «Чиж & Co». Завершатся праздничные мероприятия фейерверком.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— День шахтера — один из самых важных праздников для «Уралкалия». Горняки — ключевой актив нашей Компании, настоящие знатоки своего дела, сочетающие в себе твердость характера, выдержку и самоотдачу. Мы ориентированы на достижение общих целей и эффективную реализацию бизнес-процессов, именно поэтому «Уралкалий» сегодня заслуженно сохраняет и укрепляет лидерские позиции в отрасли.

По сообщению пресс-службы ПАО «Уралкалий»

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