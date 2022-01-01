На следующей неделе в десятках домов Перми отключат холодную воду Поделиться Твитнуть

Для проведения плановых ремонтных работ на сетях на следующей неделе запланированы отключения холодного водоснабжения в домах части Индустриального, Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми. Об этом сообщили в «Новогор-Прикамье».

Так, в понедельник с 10:00 до 20:00 холодной воды не будет в домах на ул. Щербакова, Валежная, Оргалитовая.

С 9:00 до 19:00 1 сентября воду отключат в домах на ул. Адмирала Старикова, Ереванская, Социалистическая.

С 19:00 2 сентября до 19:00 4 сентября воды не будет в домах на ул. Леонова. Также 2 сентября ровно на сутки отключение воды запланировано в некоторых домах на ул. Свиязева.

С 9:30 до 19:00 4 сентября без воды останутся жители домов на ул. Дружбы, Тургенева, Халтурина.

Все номера домов, попавших под отключения воды, можно посмотреть на сайте ресурсоснабжающей организации.

На период отключений пермякам рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды.

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