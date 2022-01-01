Елена Синица Росавиация продлила запрет полётов на юг России до 4 сентября Ограничение касается 11 аэропортов страны Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ до 4 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения касаются 11 российских аэропортов: Белгород, Курск, Липецк, Воронеж, Брянск, Элиста, Симферополь, Анапа, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону.





В ведомстве рекомендуют российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. В частности, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.





Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.





Запрет на полёты в 11 городов юга и центра страны действует со дня начала российской специальной операции на Украине 24 февраля. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.

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