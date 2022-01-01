В Перми снова откроются мобильные пункты вакцинации от коронавируса В передвижных кабинетах будут использовать назальную вакцину Поделиться Твитнуть

В Перми собираются возобновить работу мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на замминистра здравоохранения региона Евгения Камкина.

Чиновник также сообщил, что в данных пунктах будут использовать назальную вакцину от коронавируса, так как она более удобна в применении.

Как сообщили «Новому компаньону» в минздраве, даты возобновления работы мобильных пунктов и адреса пока назвать трудно. «Мы только планируем их открытие. Вчера это решилось», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Прикамье поступит 12 тыс. комплектов назальной вакцины от коронавируса.

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