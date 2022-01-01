День 25 августа в Перми стал самым жарким за вторую половину лета Максимальная температура воздуха достигла +30,6 градуса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, 25 августа в Перми зафиксирована температура +30,6 градуса. Таким образом, минувший день стал самым тёплым с начала месяца и вообще за вторую половину лета.

Среднесуточная температура в Перми превысила норму на 7,8 градуса - это самое большое превышение, начиная с 1 июня. Правда, температурного рекорда всё равно не состоялось. 25 августа 2016 года в Перми была зафиксирована жара +32,1 градуса.

Вчера 30-градусная отметка была превышена на всех метеостанциях юга края. А жарче всего было в Кунгуре - там воздух прогрелся до +31,3 градуса.

Ожидается, что тепло простоит в регионе ещё пять суток, до 30 августа. Исключением станет только суббота.

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