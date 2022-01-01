Больше половины пермяков поддерживают начало ремонта Коммунального моста в ближайшее время Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми считают необходимым начать ремонт Коммунального моста в ближайшее время. Таковы результаты опроса, проведённого в группе ТК «Рифей» ВКонтакте. Всего в голосовании приняли участие свыше 900 человек.

За немедленное начало ремонта с частичным перекрытием движения высказались 57% опрошенных. При этом автомобильные пробки люди готовы потерпеть.

Около 31% респондентов полагают, что закрыть мост на ремонт необходимо полностью, а движение на правый берег Камы и обратно организовать по Красавинскому мосту и по плотине КамГЭС.

Ещё 12% горожан заявили, что нужно «тянуть до последнего», пока не начнётся критическая деформация конструкций.

Как отмечают журналисты телекомпании, на сегодняшний день на Коммунальном мосту наблюдаются множественные дефекты (колейность, выбоины около деформационных швов и пр.)

Коммунальный мост был построен в 1967 году. Последний раз ремонтировался в 2019 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.