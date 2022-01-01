Елена Синица В Прикамье в первом чтении принят законопроект о выделении бесплатных земельных участков учителям и врачам Закон может вступить в силу с 1 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты краевого парламента приняли в первом чтении законопроект о выделении бесплатных земельных участков учителям и врачам. Решение принято на пленарном заседании заксобрания 25 августа.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что участки будут предоставлять в собственность для индивидуального жилищного строительства.





При этом участки будут располагаться в населённых пунктах с численностью менее 10 тыс. чел. Предельный минимальный размер участка предлагается установить в 0,10 га.





Кроме этого, предлагается предусмотреть возврат части стоимости земельного участка в доход муниципального образования (где был предоставлен участок) в случае расторжения трудового договора до истечения пятилетнего срока.





Если краевой парламент поддержит законопроект во втором чтении, то он вступит в силу с 1 января 2023 года.





«Краевые власти продолжают искать решение кадрового вопроса в таких важных отраслях, как образование и здравоохранение. Бесплатный участок под индивидуальное строительство может стать значимым аргументом в пользу решения молодого специалиста остаться работать в сельской местности. Эта мера значительно дополнит спектр программ, которые уже работают в нашем регионе. Среди них — единовременные выплаты для медицинских работников и педагогов», — подчеркнул Валерий Сухих.

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