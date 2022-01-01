В июле годовая инфляция в Пермском крае продолжила снижение Но она по-прежнему выше, чем в ПФО и в целом по России Поделиться Твитнуть

Центробанк

В июле 2022 года годовая инфляция в Пермском крае снизилась относительно июня на 0,38 п.п., до 16,37%. Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.

На динамику инфляции в регионе оказали влияние укрепление рубля в предыдущие месяцы, снижение давления на затраты сельхозпроизводителей, исчерпание эффектов повышенного спроса на продукты с длительным сроком хранения и товары длительного пользования.

При этом годовая инфляция в Прикамье по-прежнему выше, чем в Приволжском федеральном округе (15,54%) и в целом по России (15,10%).

Темп прироста цен на продовольственные товары в годовом выражении в июле в Пермском крае снизился относительно предыдущего месяца на 0,24 п.п., до 17,93%. Основные причины, помимо выше указанных, - расширение предложения овощей и фруктов за счёт более раннего, чем в прошлом году, урожая и роста импорта.

Темп прироста цен на непродовольственные товары в июле снизился относительно предыдущего месяца на 1,78 п.п., до 18,60% в годовом выражении.

Наибольший вклад в замедление удорожания непродовольственных товаров внесла динамика цен на легковые автомобили. Основные причины – снижение активности покупателей после её всплеска в марте, а также ограниченное предложение моделей и комплектаций.

Годовой темп прироста цен на услуги в июле 2022 года вырос относительно предыдущего месяца на 1,53 п.п., до 10,86%. Основные причины: повышенный спрос на отдых по отдельным направлениям, рост затрат авиакомпаний и пересмотр тарифов на газ и отопление для населения.

Наибольший вклад в ускорение роста цен на услуги внесла динамика цен на зарубежный туризм: поездки в Турцию, ОАЭ и Египет. Основные причины – повышенный спрос на отдых в этих странах из-за уменьшения числа альтернативных направлений отдыха, а также рост издержек из-за удлинения маршрутов в условиях ограничений на полеты.

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