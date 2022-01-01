Владимир Митин Ремонтировать участок ул. Куйбышева в Перми будет московская компания Стоимость работ составит 75,7 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Победителем конкурса на ремонт участка ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Белинского в Перми признано ООО «Рус-строй» из Москвы. Стоимость работ в результате торгов не снизилась и составила 75,7 млн руб.

В техническом задании сказано, что протяжённость ремонтируемого участка — 1,2 км. Объём работ — 14,7 тыс. кв. м. Подрядчик должен провести работы с 15 апреля по 31 августа 2023 года. На этом участке будет обновлена дорожная одежда, бортовой камень, тротуары, газоны и дорожные знаки.

Гарантийный срок составит четыре года.

Напомним, этим летом ремонтируют другой участок ул. Куйбышева — от ул. Чкалова до ул. Лодыгина.

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