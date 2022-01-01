Из Прикамья отправлена восьмая партия гуманитарного груза для жителей Донбасса В ЛНР отправились электрогенераторы, продукты, школьные принадлежности Поделиться Твитнуть

Из Перми в Луганскую Народную Республику 24 августа отправились три 20-тонные фуры гуманитарной помощи, сообщили в краевой администрации.

В фуры были загружены электрогенераторы, ёмкости для воды, продукты питания, школьные принадлежности.

Сообщается, что существенная часть гумпомощи собрана силами отделений «Единой России» в Пермском крае и «Молодой Гвардии».

Напомним, ранее из Прикамья на Донбасс было отправлено семь партий гуманитарного груза общим весом около 360 т.

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