Елена Синица За лето в Перми составили 9 протоколов за купание в неустановленных местах Рейды продолжатся до конца летнего сезона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в жаркую погоду продолжают проводиться рейды на местах отдыха у воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Уточняется, что в рейдах принимают участие представители ГУ МЧС России по Пермскому краю, УМВД России по Перми, комиссии по делам несовершеннолетних, волонтёры.





За лето в Перми составили 9 протоколов за купание в неустановленных местах, сказали в пресс-службе. Рейды продолжатся до конца летнего сезона.





Этим летом в Перми организовали четыре места для отдыха у воды: на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, между ул. Фокинской, ул. Мостовой и Мотовилихинским прудом, на левом берегу Камы в районе ж/д станции «КамГЭС» и на левом берегу залива Сылвы в п. Новые Ляды.

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