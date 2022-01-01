За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 515 новых случаев COVID-19 Коронавирус диагностирован у жителей 29 территорий края Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 515 новых случаев COVID-19. Среди заражённых было 150 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализировано 57 человек, 410 выздоровели, летальных случаев не зафиксировано.

Коронавирус диагностирован у жителей 29 территорий края: в Перми, Кунгуре, Березниках, Чайковском, Кизеле, Кудымкаре, в Пермском, Лысьвенском, Верещагинском, Суксунском, Краснокамском, Кунгурском, Добрянском, Оханском, Соликамском, Куединском, Красновишерском, Чусовском, Большесосновском, Берёзовском, Горнозаводском, Гремячинском, Октябрьском, Очёрском, Ординском, Ильинском, Кочёвском, Александровском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 382 699.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.