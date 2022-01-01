Почти 40 тыс. школьников из многодетных малоимущих семей получат выплаты на приобретение формы
Размер материальной помощи составляет 3,3 тыс. рублей
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому Минсоцразвития держать на особом контроле вопрос оказания мер поддержки в преддверии 1 сентября многодетным семьям с низкими доходами. Эта краевая выплата — важное подспорье в приобретении школьной и спортивной одежды, и она должна быть выплачена своевременно, чтобы родители могли подготовиться к Дню знаний, отметил Дмитрий Махонин.
Данная выплата предоставляется школьникам из многодетных малоимущих семей, а также семьям, получающим меры социальной поддержки, доход которых не более чем на 10% превысил величину прожиточного минимума. Выплаты начались с 1 июля и закончатся 30 ноября. Эту меру поддержки можно получить один раз в год.
«Выплата производится автоматически, и родителям не надо никуда ходить с документами и заявлениями. В этом году выплату получат около 40 тыс. школьников. Для нас очень важно, чтобы без внимания и поддержки не осталась ни одна семья, которая нуждается в помощи», — рассказала и.о. министра социального развития Пермского края Ирина Петроградских.
Размер выплат составляет 3380 руб. на мальчиков и 3351 руб. на девочек. Их получают ученики 2-9 и 11 классов. Ученики 1 и 10 классов будут получать выплату после 1 сентября, когда станут известны итоговые списки школьников.
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