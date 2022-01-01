Почти 40 тыс. школьников из многодетных малоимущих семей получат выплаты на приобретение формы Размер материальной помощи составляет 3,3 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому Минсоцразвития держать на особом контроле вопрос оказания мер поддержки в преддверии 1 сентября многодетным семьям с низкими доходами. Эта краевая выплата — важное подспорье в приобретении школьной и спортивной одежды, и она должна быть выплачена своевременно, чтобы родители могли подготовиться к Дню знаний, отметил Дмитрий Махонин.

Данная выплата предоставляется школьникам из многодетных малоимущих семей, а также семьям, получающим меры социальной поддержки, доход которых не более чем на 10% превысил величину прожиточного минимума. Выплаты начались с 1 июля и закончатся 30 ноября. Эту меру поддержки можно получить один раз в год.

«Выплата производится автоматически, и родителям не надо никуда ходить с документами и заявлениями. В этом году выплату получат около 40 тыс. школьников. Для нас очень важно, чтобы без внимания и поддержки не осталась ни одна семья, которая нуждается в помощи», — рассказала и.о. министра социального развития Пермского края Ирина Петроградских.

Размер выплат составляет 3380 руб. на мальчиков и 3351 руб. на девочек. Их получают ученики 2-9 и 11 классов. Ученики 1 и 10 классов будут получать выплату после 1 сентября, когда станут известны итоговые списки школьников.

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