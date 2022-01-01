Пермские таможенники пресекли контрабанду леса на 5 млн руб. Злоумышленникам грозит лишение свободы до семи лет Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Сотрудниками Пермской таможни и УФСБ России по Пермскому краю выявлены факты незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Республику Азербайджан стратегически важных ресурсов в крупном размере. Сообщили в пресс-службе таможенного органа.

Установлено, что недобросовестный экспортёр, предоставив таможне недостоверные сведения о сделке с древесиной и происхождении пиломатериалов, совершил контрабандное перемещение в Азербайджан пиломатериалов хвойных пород объемом свыше 600 м³ и рыночной стоимостью около 5 млн руб.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст.226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере». Наказание по данной статье предусматривают лишение свободы до семи лет и штраф до одного млн руб.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.