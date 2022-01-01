Третий раз за август в Пермском крае подорожал бензин Повышение цены составило 0,15 — 0,2 руб. за литр Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье сеть АЗС «Нефтехимпром» в третий раз за август подняла цены на топливо. Об этом сообщает ВЕТТА.

Так, за неделю литр АИ-95 подорожал на 0,15 руб. и стоит теперь 50,84 руб. Цена АИ-92 осталась прежней — 46,93 руб.

АЗС «Лукойла» подняли цены на 0,2 руб. Литр АИ-92 на автозаправках стоит с этой недели 47,25 руб., АИ-95 — 51,39 руб.

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