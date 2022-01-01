В лечебных учреждениях Прикамья снова начали мерить температуру И делить потоки пациентов Поделиться Твитнуть

Минздрав Прикамья 19 августа издал приказ «О необходимости строгого соблюдения противоэпидемического режима». В нём, в частности, рекомендуется всем медорганизациям в связи с ростом числа заболевших коронавирусом усилить профилактические меры.

Среди рекомендованных мероприятий — возвращение к термометрии посетителей на входе в лечебные учреждения, разделение потоков пациентов с признаками острой инфекции и с прочими заболеваниями, соблюдения масочного режима, социальной дистанции и гигиены рук.

Врачам, оказывающим помощь больным с признаками острых инфекционных заболеваний, предписано использовать перчатки, респираторы, защитные очки или щитки «до этиологической расшифровки диагноза пациента».

В пресс-службе минздрава «Новому компаньону» пояснили, что масочный режим в медучреждениях продолжает действовать с января прошлого года (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 № 4), просто сейчас рекомендовано строже следить за его соблюдением. При этом посетителю, пришедшему в медучреждение без средств индивидуальной защиты, не может быть отказано в медпомощи — такому пациенту администраторы должны выдать маску бесплатно.

Ранее сообщалось, что минздрав Пермского края призвал население пройти вакцинацию от коронавируса до 10 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.