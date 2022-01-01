Владимир Митин Проекты новых корпусов гимназии № 33 и школы «Точка» в Перми не прошли госэкспертизу Их планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2023 года Поделиться Твитнуть

В Перми начались работы по строительству корпусов школы «Точка» по бульвару Гагарина, 75а и гимназии № 33 по ул. Островского, 68. Об этом на пленарном заседании Пермской городской думы рассказал замглавы Перми Анатолий Грибанов. В мэрии планируют ввести их в эксплуатацию к 1 сентября 2023 года.

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин по просьбе «Нового компаньона» задал вопрос, получены ли положительные заключения госэкспретизы на проекты.

«Пока огородили площадку, работы подготовительные ведём, положительного заключения госэкспертизы пока нет», — ответил Алексей Грибанов.

Напомним, конкурсы на проектирование и строительно-монтажные работы были разыграны администрацией Перми в феврале. Корпус гимназии будет строить ООО «Юнайт». Новый корпус школы дизайна «Точка» будет возводить ООО «ЖБК-строй».

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