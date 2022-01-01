Доходы бюджета Пермского края превысили 129,5 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 1 августа, доходы краевой казны составили 129,5 млрд руб. Это 65,8% от годового плана (196,8 млрд руб.). Такие данные приводятся в отчёте краевого минфина.

Также сообщается, что эта сумма на 20,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

За семь месяцев 2022 года за счёт налога на прибыль организаций краевые доходы пополнились на 49,3 млрд руб. Ещё 21,7 млрд руб. составили доходы от НДФЛ.

Расходы за этот период времени составили 108,1 млрд руб., что на 23,6% больше, чем годом ранее. План по расходной части (228,7 млрд руб.) исполнен на 47,3%.

Бюджет пока исполняется с профицитом в 21,3 млрд руб.





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