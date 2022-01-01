Владимир Митин С 1 сентября в школах Перми появятся советники по патриотическому воспитанию Зарплата таких сотрудников составит до 30 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В школах Перми с 1 сентября будет введена новая должность — советника директора по патриотическому воспитанию. Об этом на заседании Пермской городской думы рассказал замглавы Перми Алексей Грибанов.

«Какой будет их основной функционал?» — задал вопрос депутат Тимофей Чащихин.

«Их главная задача — вовлечение школьников в молодёжные организации. Сейчас есть несколько организаций, но их усилия разрознены», — пояснил Алексей Грибанов, отметив, что сейчас ставится задача объединить усилия разных общественных организаций на базе центра детского и юношеского творчества.

Финансирование работы советников по патриотическому воспитанию будет вестись из федерального бюджета. Зарплата советников по патриотическому воспитанию составит до 16 тыс. руб., а с надбавками — до 30 тыс. руб.

Кроме того, сообщил Грибанов, все школы будут начинать учебную неделю с поднятия флага России и прослушивания гимна.

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